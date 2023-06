È iniziato un processo contro Jair Bolsonaro

Il 22 giugno c’è stata la prima udienza di un processo contro l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro che potrebbe renderlo ineleggibile per 8 anni. Il processo si tiene davanti alla Corte suprema elettorale, il massimo tribunale che si occupa di questioni elettorali in Brasile, e non riguarda l’ambito penale. In caso di condanna però potrebbe impedire a Bolsonaro di partecipare alle elezioni presidenziali del 2026, nel caso in cui volesse farlo.

L’ex presidente è accusato di abuso di potere e diffusione di informazioni false a proposito del sistema di voto. Lo scorso luglio, tre mesi prima delle elezioni presidenziali poi vinte da Luiz Inácio Lula Da Silva e quando ancora era in carica, Bolsonaro ricevette nella propria residenza di Brasilia un gruppo di diplomatici stranieri a cui disse che il sistema elettronico usato in Brasile per il voto si prestava a essere manomesso per compiere dei brogli: secondo l’accusa, tali dichiarazioni violarono la legge elettorale perché potrebbero aver influenzato gli elettori con informazioni false.

Bolsonaro nega le accuse e sostiene di non aver né criticato né attaccato il sistema elettorale, ma soltanto di averne «spiegato il funzionamento». Basterà una maggioranza semplice tra i sette giudici della Corte suprema elettorale perché l’ex presidente sia condannato. Il suo avvocato Tarcísio Vieira ha detto che in tal caso verrà fatto appello contro la sentenza.

All’udienza di oggi, che è stata trasmessa in diretta sul canale TV Brasil, l’ex presidente non si è presentato. La prossima udienza sarà martedì 27 giugno.

Bolsonaro attualmente è indagato anche per una serie di altre questioni, in ambito penale. Ad esempio c’è un’indagine sul suo ruolo nell’assalto al parlamento e ad altri edifici istituzionali di Brasilia compiuto dai suoi sostenitori l’8 gennaio, e in particolare se li abbia istigati.