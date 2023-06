Dalla zona delle ricerche del sommergibile disperso vicino al Titanic sono arrivati dei rumori che alcuni giornali hanno descritto come «colpi»

Un velivolo militare canadese impegnato nelle ricerche del Titan, il sommergibile con cinque persone a bordo di cui non si hanno più notizie dalla mattina di domenica 18 giugno, ha rilevato alcuni rumori provenire da sott’acqua proprio nel punto in cui si stavano concentrando le ricerche: lo ha fatto sapere la Guardia costiera degli Stati Uniti. Sembra che i rumori siano stati rilevati grazie alle “sonoboe”, particolari tipi di boe in grado di rilevare onde acustiche e di trasmetterle ai mezzi di ricerca. Sulla provenienza esatta dei suoni e sulla loro natura non sono stati dati dettagli, ma alcuni giornali – Rolling Stone e poi CNN – hanno detto citando comunicazioni interne del governo che i suoni sarebbero dei non meglio specificati «colpi».

Una delle ipotesi è che possano provenire proprio dall’interno del sommergibile, che si stima abbia ancora circa un giorno di autonomia di ossigeno. Sia CNN che Rolling Stone hanno inoltre fatto sapere che circa 4 ore dopo la prima è stata rilevata una seconda serie di rumori: Rolling Stone ha parlato anche in questo caso di «colpi», CNN ha parlato invece solo di «riscontri acustici», specificando che non erano stati descritti come «colpi»: non è chiaro se i due giornali si siano basati sulle stesse fonti o meno.

Pubblicità

La rilevazione dei rumori ha permesso alle squadre impegnate nelle ricerche di localizzarle in modo più preciso, nel tentativo di identificare il sommergibile. La sua immersione era stata organizzata dalla società OceanGate per esplorare il relitto del Titanic, il famoso transatlantico affondato nell’aprile del 1912. Le attività di ricerca sono complicate dalle condizioni del mare e più in generale dalla difficoltà di ritrovare oggetti di dimensioni relativamente contenute, come nel caso del Titan, a profondità che potrebbero essere di migliaia di metri.

– Leggi anche: Perché è così difficile trovare il sommergibile disperso vicino al Titanic