Almeno quattro israeliani sono stati uccisi in un attacco armato dentro all’insediamento israeliano di Eli, in Cisgiordania

Il servizio nazionale israeliano per le emergenze mediche ha fatto sapere che almeno quattro persone israeliane sono state uccise in un attacco armato dentro a un insediamento israeliano in Cisgiordania (gli insediamenti sono territori che Israele occupa dal 1967 e che secondo la stragrande maggioranza della comunità internazionale appartengono ai palestinesi). Altre quattro persone sono state ferite, una delle quali è stata descritta come in gravi condizioni. L’attacco è avvenuto all’ingresso dell’insediamento israeliano di Eli, tra le città palestinesi di Nablus e Ramallah. È avvenuto il giorno dopo grossi scontri tra l’esercito israeliano e alcuni palestinesi nel campo profughi di Jenin, sempre in Cisgiordania, in cui erano stati uccisi 6 palestinesi.

Non è ancora del tutto chiaro da quante persone sia stato compiuto l’attacco, ma stando alle prime informazioni sembra che fossero più di una: la televisione israeliana ha detto che uno degli uomini armati ritenuti responsabili dell’attacco è stato ucciso dall’esercito israeliano e che sarebbero in corso le ricerche di un secondo responsabile. Entrambi sarebbero palestinesi, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente.

Nell’ultimo anno e mezzo gli scontri tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania si sono molto intensificati: dall’inizio del 2023 e prima d’oggi sono morti almeno 160 palestinesi e 21 israeliani in scontri simili tra la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.

