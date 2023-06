La Spagna ha vinto la Nations League di calcio

La nazionale di calcio della Spagna ha vinto la Nations League, un torneo europeo riservato alle nazionali di calcio di cui in questi giorni si giocava la fase finale. Nella partita finale la Spagna ha battuto ai rigori la Croazia: ai tempi regolamentari la partita era finita 0-0. In semifinale invece la Spagna aveva battuto la nazionale italiana per 2-1, mentre la Croazia si era qualificata battendo l’Olanda. Nel pomeriggio l’Italia aveva vinto per 3-2 contro l’Olanda la finale per il terzo posto. La Nations League esiste dal 2018, e ogni edizione dura due stagioni sportive: la prima edizione era stata vinta dal Portogallo, la seconda dalla Francia.

Spain win the 2023 UEFA Nations League 🏆 pic.twitter.com/CLtILQdY0V — B/R Football (@brfootball) June 18, 2023