L’Italia è stata battuta 2-1 dalla Spagna nelle semifinali di Nations League

La Nazionale maschile di calcio è stata battuta 2-1 dalla Spagna nelle semifinali di Nations League, la competizione stagionale per nazionali europee. Con la sconfitta l’Italia non potrà più vincere il torneo, ma soltanto disputare la finale per il terzo posto contro l’Olanda, domenica pomeriggio a Enschede. La Spagna invece giocherà domenica sera a Rotterdam la finale per il primo posto contro la Croazia.

I gol della partita sono stati segnati nel primo tempo da Yeremy Pino per la Spagna e da Ciro Immobile su rigore per l’Italia. Quello decisivo è stato segnato invece da Joselu nei minuti finali del secondo tempo.