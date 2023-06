Italiaonline dice che i disservizi alle sue caselle mail, Libero e Virgilio, sono in «fase di risoluzione»

I grandi disservizi alle caselle mail della società Italiaonline, che comprende tra le altre le mail di Libero, Virgilio e iol, stanno continuando da martedì, anche se Italiaonline dice sono in via di ripristino. In un breve comunicato sul sito Libero Tecnologia si dice che «il disservizio della Libero Mail e Virgilio Mail dovuto a instabilità all’infrastruttura è in fase di risoluzione. È in corso la riapertura progressiva e costantemente monitorata delle caselle e anche l’accesso tramite App è reso disponibile con le medesime modalità». Sul sito di Downdetector tuttavia continuano a esserci segnalazioni di disservizi per la casella di Libero anche domenica mattina.

I disservizi alle mail erano cominciati martedì e sono andati avanti tutta la settimana. Ancora sabato pomeriggio era stato diffuso un aggiornamento per chiedere scusa agli utenti e informarli del fatto che c’era «instabilità all’infrastruttura» e quindi non sarebbe stato possibile «riaprire il flusso». Quello di questi giorni non è il primo grosso guasto alle caselle email del gruppo Italiaonline: ce n’era stato un altro a gennaio, anche in quel caso durato una settimana.