Weekly Beasts

Alcune delle foto di animali della settimana arrivano dalle zone allagate a causa della distruzione della grossa diga sul fiume Dnipro, nel sud dell’Ucraina: cani portati in rifugio, un gatto evacuato con i proprietari e cuccioli di cane procione ospitati allo zoo di Odessa.

A Simi Valley, in California, c’è da anni un gregge di capre messo nei pressi della Ronald Reagan Presidential Library – cioè la biblioteca che Reagan finanziò a fine mandato, come fa per tradizione ogni presidente degli Stati Uniti – per brucare l’erba che ci sta attorno e impedire che alimenti gli incendi che ormai da anni devastano lo stato della California: a seguire trovate il gregge al lavoro. Valeva la pena inserire poi una famiglia di orsi polari, un baribal (che forse conoscete come orso nero), i cavalli molto curati della fiera di Appleby, e foto molto da vicino di api e coccinelle.