Il ciclista Gino Mäder è morto in seguito a una caduta nel Giro di Svizzera

Il ciclista svizzero Gino Mäder, della squadra Bahrain Victorious, è morto in seguito a una caduta nella quinta tappa del Giro di Svizzera, corsa ieri tra Flesch e La Punt Chamues-ch, nel Canton Grigioni. Mäder era uscito di strada a velocità elevata, in discesa, e precipitato per diversi metri. Era stato inizialmente rianimato dai primi soccorsi e ricoverato in gravi condizioni a Coira, dove oggi è morto. Aveva 26 anni e nel 2021 aveva vinto la sesta tappa del Giro d’Italia, arrivando anche a indossare momentaneamente la maglia azzurra da miglior scalatore.