Le caselle email di Italiaonline, come Libero e Virgilio, da martedì hanno grandi disservizi

Da martedì 13 giugno le caselle email della società Italiaonline – che comprende tra le altre le mail di Libero, Virgilio e iol – sono inaccessibili a causa di un disservizio. Sui siti dei vari portali le caselle risultano inaccessibili, ed è presente un messaggio che dice: «Stiamo effettuando un intervento di manutenzione». I primi problemi sono cominciati martedì 13 nella mattinata con alcuni disservizi sporadici, che sono via via peggiorati fino a rendere le caselle di email inaccessibili per almeno parte degli utenti. I problemi sono proseguiti per tutto mercoledì 14 giugno e stanno continuando anche nella mattinata di giovedì.

In un messaggio pubblicato su Facebook, Libero e gli altri servizi del gruppo avevano scritto che nella notte tra martedì e mercoledì era stato fatto «un intervento di manutenzione evolutiva» non meglio specificato. Successivamente, mercoledì mattina, un altro messaggio diceva che l’intervento era stato completato e che i servizi «sono nuovamente accessibili nella loro piena funzionalità». In realtà i problemi e i disservizi sono ancora in corso, e la società non ha fatto altre comunicazioni.

Quello di questi giorni non è il primo grosso guasto alle caselle email del gruppo Italiaonline: era già successo a gennaio, e in quel caso era stato risolto in un paio di giorni.