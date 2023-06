È morto a 93 anni John Romita Sr., uno dei più noti disegnatori dei supereroi della Marvel

È morto a 93 anni il fumettista statunitense John Romita Sr., noto sopratutto per essere stato tra i più importanti disegnatori dei fumetti di supereroi della Marvel tra gli anni Sessanta e Settanta. Dopo aver lavorato alla Timely Comics e alla DC Comics, entrò nella Marvel nel 1966, lavorando in particolare alla serie di fumetti di Spider-Man: qui prese il posto di Steve Ditko, il disegnatore che aveva creato il personaggio di Spider-Man pochi anni prima insieme a Stan Lee. In quegli anni contribuì, tra le altre cose, alla creazione di nuovi popolari personaggi della serie – come Mary Jane Watson (fidanzata dell’alter ego di Spider-Man, Peter Parker) e il cattivo Kingpin – e di altri fumetti della Marvel, come Wolverine, Punisher e Luke Cage.

I say this with a heavy heart, My father passed away peacefully in his sleep. He is a legend in the art world and it would be my honor to follow in his footsteps. Please keep your thoughts and condolences here out of respect for my family.

He was the greatest man I ever met. pic.twitter.com/Pe2K3ywbWX

— John Romita JR (@JrRomita) June 14, 2023