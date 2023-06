I Denver Nuggets hanno vinto le finali NBA

Nella notte tra lunedì e martedì i Denver Nuggets hanno vinto il campionato di basket NBA battendo 94-89 i Miami Heat nella quinta gara delle finali. Denver aveva bisogno di una vittoria per chiudere la serie e vincere il trofeo Larry O’Brien per la prima volta nella sua storia. L’ha ottenuta al termine di una partita in cui le due squadre sono sempre state vicine nel punteggio. Nei minuti finali dell’ultimo quarto Miami era riuscita anche a portarsi in vantaggio dopo essere stata sotto di nove punti, ma poi con una serie di errori decisivi ha permesso a Denver di riportarsi avanti nel risultato proprio nei secondi finali.

Il miglior marcatore della partita è stato il serbo Nikola Jokic, autore di 28 punti e premiato a fine gara come miglior giocatore della finali con il trofeo Bill Russell. Insieme al canadese Jamal Murray ha formato la miglior coppia del campionato e ha permesso a Denver di diventare campione per la prima volta in 56 anni di storia: era dai Toronto Raptors del 2019 che una squadra non vinceva il titolo per la prima volta, e al debutto nelle finali.

Pubblicità

I Miami Heat hanno invece subito la loro seconda sconfitta in finale negli ultimi quattro anni, dopo quella del 2020 contro i Los Angeles Lakers. In entrambi i casi erano sfavoriti e non sono riusciti a ribaltare i pronostici. Nella loro storia hanno giocato sei volte per il titolo, vincendolo in tre occasioni, l’ultima delle quali dieci anni fa, quando in squadra c’era ancora LeBron James.

I Denver Nuggets sono proprietà della famiglia Kroenke, che possiede anche i Los Angeles Rams nel football americano, i Colorado Avalanches nella National Hockey League, i Colorado Rapids nella Major League del calcio e l’Arsenal nella Premier League inglese. Il titolo del Nuggets si è aggiunto a quelli già vinti con i Rams e con gli Avalanches nei maggiori campionati sportivi nordamericani.

– Leggi anche: Trent’anni fa morì Drazen Petrovic