È morto a 98 anni il fotografo Paolo Di Paolo 

Lunedì è morto a 98 anni il fotografo italiano Paolo Di Paolo, attivo soprattutto tra gli anni Cinquanta e Sessanta e noto sia per il modo in cui illustrò la vita in Italia di quegli anni sia soprattutto per i suoi numerosi ritratti di personaggi famosi. Lavorò soprattutto per Il Mondo, rivista diretta da Mario Pannunzio, e poi per Il Tempo Illustrato. Tra i suoi ritratti più famosi ci sono quelli di Anna Magnani, Pier Paolo Pasolini, Sofia Loren e Marcello Mastroianni, Michelangelo Antonioni e Oriana Fallaci. Interruppe la sua attività da fotografo alla fine degli anni Sessanta, poco dopo la chiusura del Mondo (nel 1966). Nel corso degli anni Duemila le sue fotografie sono state riscoperte ed esibite in alcune mostre, tra cui quella per il cinquantesimo anniversario della chiusura del Mondo e quella organizzata nel 2019 al MAXXI di Roma. Nel 2021 il fotografo e regista statunitense Bruce Weber gli ha dedicato un documentario, The Treasure of his Youth.

Di Paolo era nato a Larino, in provincia di Campobasso, il 17 maggio del 1925. Si era trasferito a Roma per studiare filosofia e aveva iniziato a lavorare come pubblicitario alla Compagnia Italiana Turismo (CIT), agenzia di servizi per il turismo. Iniziò a fotografare in quel periodo, e poco dopo a collaborare col Mondo. Di Paolo è morto all’ospedale di Termoli, in Molise, dove era ricoverato da qualche giorno.