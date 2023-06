In Germania inizia la più estesa esercitazione militare aerea della storia della NATO

Lunedì inizia in Germania la più estesa esercitazione militare aerea della storia della NATO, l’alleanza militare che comprende una parte dei paesi occidentali. L’esercitazione si chiama Air Defender 23 e durerà quasi due settimane: servirà a simulare una risposta a un attacco nei confronti di un paese membro dell’alleanza. Coinvolgerà 10mila soldati e 250 mezzi aerei provenienti da 25 paesi. Si svolgerà soprattutto in quattro spazi aerei della Germania, oltre che in due dei Paesi Bassi e della Repubblica Ceca: per circa quattro ore al giorno saranno chiusi al traffico aereo civile per permettere l’esercitazione.

«Stiamo dimostrando che il territorio della NATO è la nostra linea rossa, e che siamo pronti a difendere ogni centimetro di questo territorio», ha detto Ingo Gerhartz, comandante delle forze armate tedesche, riferendosi probabilmente anche all’invasione russa dell’Ucraina. Gerhartz ha specificato che l’esercitazione sarà difensiva, e non comporterà voli nello spazio aereo di paesi non NATO.