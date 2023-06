Le foto di Talk a Verbania

Sabato 10 giugno a Verbania, sul Lago Maggiore, c’è stata la prima edizione di quest’anno di Talk: le giornate di incontri organizzate dal Post per incontrare abbonate e abbonati – lettrici e lettori – e parlare delle cose che succedono con la redazione del Post, ospiti e amici. È andata molto bene, grazie all’ospitalità del Comune di Verbania e all’aiuto della Fondazione Circolo dei lettori, che hanno contribuito all’organizzazione di questo Talk.

A Verbania – per la precisione, sul bel lungolago di Pallanza, gli incontri di Talk sono cominciati poco dopo le 11, con un piccolo ritardo a causa della pioggia di sabato mattina, e sono proseguiti per tutta la giornata.

C’è stata al mattino la consueta rassegna stampa con Luca Sofri e Francesco Costa, e poi incontri con Chiara Alessi (con un’edizione live del suo podcast Cosa c’entra?); Emanuele Menietti e Beatrice Mautino (che conducono il podcast di divulgazione scientifica Ci vuole una scienza), Luca Misculin e Alessandra Pellegrini De Luca (che hanno parlato di migrazioni e di La nave), Andrea De Rosa (che ha presentato insieme a Luca Sofri il nuovo numero di Cose spiegate bene, sul teatro), Vera Gheno (che ha chiacchierato intorno ai temi del suo podcast Amare Parole) e infine Stefano Nazzi, che con Emanuele Menietti ha parlato e spiegato come il DNA ha cambiato il modo in cui si fanno le indagini.

A Talk hanno partecipato più di 1.000 persone, per lo più abbonate e abbonati del Post, e a loro va un grosso ringraziamento: per non essersi fatte spaventare dalla pioggia del mattino e per aver resistito al caldo sole del pomeriggio. Queste foto raccontano un po’ come è andata la giornata, così non dovete fidarvi solo del nostro giudizio. Grazie!