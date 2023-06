Le homepage nazionali e internazionali sulla morte di Silvio Berlusconi

La notizia della morte del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, avvenuta lunedì mattina, è circolata rapidamente in tutto il mondo. L’ex presidente del Consiglio italiano fu un personaggio molto noto anche all’estero sia per le sue amicizie con capi di stato occidentali e leader autoritari, sia per le sue attività da imprenditore e per i processi in cui venne coinvolto. La notizia sulla sua morte è in apertura sulle homepage di praticamente tutti i principali giornali italiani e su moltissimi giornali e siti di informazione internazionali, che si soffermano spesso sugli aspetti da intrattenitore e sugli scandali in cui fu coinvolto, e sull’influenza che ebbe sulla società italiana.