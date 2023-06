Il governatore della regione di Kherson dice che la Russia ha attaccato una barca durante l’evacuazione dei residenti dalle aree allagate, uccidendo tre persone

Il governatore della regione di Kherson Oleksandr Prokudin dice che la Russia ha attaccato una barca usata per l’evacuazione dei residenti dalle zone allagate a causa della distruzione della grossa diga sul fiume Dnipro, nel sud dell’Ucraina. In un messaggio condiviso sul suo canale Telegram, Prokudin ha scritto che nell’attacco sono state uccise tre persone e ne sono state ferite altre dieci, tra cui due agenti di polizia. Al momento né Reuters né altri media sono in grado di verificare quanto detto da Prokudin, che non ha chiarito in che modo i russi avrebbero attaccato la barca.

In questi giorni le forze dell’ordine ucraine sono impegnate nelle operazioni per far evacuare i residenti delle zone allagate attorno a Kherson, che è sotto il controllo ucraino: l’acqua è defluita lungo il corso del fiume verso ovest, causando enormi inondazioni e costringendo migliaia di persone ad abbandonare le loro abitazioni. Nel frattempo, Ucraina e Russia continuano a incolparsi a vicenda per la distruzione della diga, che si trova vicino a Nova Kakhovka, in un’area controllata dall’esercito russo.

