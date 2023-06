È stata distrutta un’importante diga nel sud dell’Ucraina

Lunedì 5 giugno un’esplosione ha causato la distruzione di una grossa diga nel sud dell’Ucraina: la diga si trova sul fiume Dnipro, nei pressi della città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson, in una zona controllata dalle forze russe. Sui social network circolano diversi video e immagini satellitari che mostrano il momento dell’esplosione, ma non si sa con precisione cosa l’abbia causata: l’Ucraina ha accusato la Russia, che occupa gran parte dei territori a sud della diga, mentre la Russia a sua volta ha detto che sarebbe stata la stessa Ucraina a provocare l’esplosione.

Il timore principale in questo momento è che l’acqua che era prima trattenuta dalla diga causi inondazioni in molte zone della regione: alle autorità locali di 10 città, tra cui anche la capitale della regione Kherson, controllata dagli ucraini, è stato detto di prepararsi a evacuare i residenti. In alcune città le evacuazioni sono già cominciate. Secondo le autorità militari locali, l’acqua dovrebbe raggiungere il suo livello massimo intorno alle 12 locali (le 11 italiane).

La diga di Nova Kakhovka è un’infrastruttura molto importante per la regione, che alimenta una grande centrale idroelettrica che a sua volta rifornisce la penisola di Crimea, occupata dalla Russia. Per mesi, l’Ucraina e la Russia si erano accusate vicendevolmente di voler distruggere la diga, che si trova lungo la linea del fronte e che è essenziale per i rifornimenti energetici sia per i soldati ucraini a nord del fiume Dnipro sia per quelli russi a sud.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023