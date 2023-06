Il Cagliari ha vinto i playoff della Serie B ed è stato promosso in Serie A

Il Cagliari allenato da Claudio Ranieri è la terza e ultima squadra di Serie B ad aver ottenuto la promozione in Serie A, dove tornerà a giocare nella prossima stagione dopo un solo anno di assenza. Nella finale di ritorno dei playoff ha battuto 1-0 il Bari segnando il gol decisivo nei minuti di recupero con Leonardo Pavoletti. All’andata era finita 1-1 e senza il gol di Pavoletti in Serie A ci sarebbe andato il Bari grazie alla miglior posizione in classifica al termine del campionato (il Bari lo aveva concluso al terzo posto, il Cagliari al quinto).

Le altre due squadre di Serie B che avevano ottenuto la promozione diretta in Serie A erano state Frosinone e Genoa: insieme al Cagliari sostituiranno Sampdoria, Cremonese e Spezia. Sono invece retrocesse in Serie C Benevento, Spal, Perugia e Brescia, il cui posto nel prossima stagione di Serie B verrà preso da Feralpi Salò, Reggiana, Catanzaro e da una tra Lecco e Foggia, che questa settimana giocheranno la finale dei playoff.