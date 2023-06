Lo Spezia ha perso lo spareggio contro il Verona ed è retrocesso in Serie B

Lo spareggio per stabilire l’ultima retrocessione dalla Serie A alla Serie B è stato vinto dall’Hellas Verona, che ha battuto 3-1 lo Spezia e ha così ottenuto la permanenza in Serie A per il quarto anno consecutivo. Lo Spezia invece è retrocesso in Serie B (al termine della sua terza stagione consecutiva in Serie A) insieme a Sampdoria e Cremonese.

Spezia e Verona avevano concluso il campionato terzultime a pari merito con 31 punti e come da regolamento hanno dovuto giocare uno spareggio in campo neutro, in questo a Reggio Emilia. Tutti i gol della partita sono stati segnati nel primo tempo: da Davide Faraoni e Cyril Ngonge (doppietta) per il Verona e da Ethan Ampadu per lo Spezia.