Weekly Beasts

La notizia più interessante dal regno animale di questa settimana è che una femmina di coccodrillo in uno zoo del Costa Rica si è riprodotta da sola, in un raro caso di partenogenesi in questa specie. Non è ancora chiaro come mai alcuni animali riescano a riprodursi per partenogenesi, ma è un fenomeno è abbastanza comune in varie specie di uccelli, pesci, serpenti e lucertole, mentre non era mai stato osservato tra i Crocodylia, l’ordine di rettili che comprende i coccodrilli, gli alligatori e i caimani, per citarne alcuni. La foto della femmina di coccodrillo in questione non è nella raccolta di animali fotografati questa settimana, ma valeva la pena menzionarne la storia. A seguire invece trovate un po’ di pulcini, parecchi volatili, un raro rospo giallo della Guyana, due lama e un macaco dal berretto indiano.