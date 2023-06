Caricamento player

Sabato mattina è uscita la prima puntata di Morning Weekend, l’edizione del sabato della rassegna stampa mattutina per abbonate e abbonati del Post, che dal lunedì al venerdì è condotta da Francesco Costa. A partire da oggi Morning Weekend uscirà ogni sabato alle 8 sull’app del Post e sarà curata da Luca Misculin. Come si può ascoltare già nella prima puntata, Morning Weekend avrà molte cose in comune con Morning ma sarà anche un po’ diverso: i giornali che vengono letti e commentati non sono quelli italiani, ma quelli europei.

Nella prima puntata si parla della disputa fra Spagna e Germania sulle fragole del Doñana, un parco naturale nella regione spagnola dell’Andalucia, delle alluvioni dopo il crollo della diga di Nova Kakhovka, in Ucraina, e dell’accordo sulla riforma del Regolamento di Dublino trovato giovedì al Consiglio dell’Unione Europea. Ma anche della squadra di calcio più amata dalle persone che lavorano nelle istituzioni europee, che domenica ha perso all’ultimo minuto la Serie A belga di calcio, di turismo in Albania e di strane inserzioni su Instagram pagate dal governo britannico.

