C’è stato un nuovo attacco russo a Odessa

Nelle prime ore di sabato c’è stato un nuovo attacco russo in Ucraina: almeno tre persone sono morte e altre 10 sono rimaste ferite in un attacco condotto da alcuni droni nella periferie di Odessa, uno dei principali porti ucraini sul Mar Nero. Secondo le prime informazioni fornite dall’esercito ucraino, la Russia avrebbe utilizzato otto droni Shahed-131/136 di fabbricazione iraniana e due missili. I droni sono stati distrutti dall’esercito ucraino, ma i detriti hanno colpito un grattacielo e provocato un incendio. L’onda d’urto causata dalla distruzione dei droni ha danneggiato anche gli edifici circostanti.

‼️Three civilians were killed and 26 others were wounded, including a pregnant woman and two children, in a Russian drone attack on #Odesa last night, Operational Command South reported.

Air defense shot down all the enemy #drones, however, the debris fell on a residential… pic.twitter.com/cTRc6brfeQ

— KyivPost (@KyivPost) June 10, 2023