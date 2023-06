È morto a 90 anni Guido Bodrato, più volte ministro con la Democrazia Cristiana

È morto a 90 anni Guido Bodrato, per molti anni deputato con la Democrazia Cristiana e e più volte ministro tra gli anni Ottanta e Novanta. Era nato a Monteu Roero, in provincia di Cuneo, ed era stato eletto in parlamento per la prima volta nel 1968, dopo che per una decina d’anni era stato consigliere comunale a Torino. Rimase parlamentare per sette legislature, fino al 1994, e tra il 1999 e il 2004 fu anche parlamentare europeo.

Fu uno stretto collaboratore di Benigno Zaccagnini, segretario della Democrazia Cristiana tra il 1975 e il 1980, e vicesegretario del partito per alcuni anni. Fu ministro dell’Istruzione dal 1980 al 1982, ministro del Bilancio e della Programmazione economica dal 1982 al 1983, e ministro dell’Industria e del Commercio tra il 1990 e il 1992. Dopo lo scandalo di Tangentopoli venne nominato commissario del partito, e in seguito ne sostenne lo scioglimento e la trasformazione nel Partito Popolare Italiano.