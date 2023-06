È morto a 97 anni il sociologo francese Alain Touraine, tra i principali teorici della società post-industriale

È morto a 97 anni Alaine Touraine, uno dei più importanti sociologi contemporanei. Era nato in Francia, a Hermanville-sur-Mer, e aveva insegnato per anni sia nel suo paese che in Sud America, Stati Uniti e Canada, e dal 1970 era direttore degli studi di ricerca all’École des hautes études en sciences sociales di Parigi. Era noto soprattutto per essere stato uno dei principali teorici del concetto di “società post-industriale”, una società che secondo Touraine si è sviluppata soprattutto nel secondo dopoguerra nei paesi economicamente avanzati, dove il progresso tecnologico ha permesso a sempre più persone di emanciparsi dal processo produttivo industriale. Touraine aveva introdotto per primo il concetto nel saggio La société post-industrielle del 1969 (il termine venne reso molto popolare alcuni anni più tardi dal sociologo statunitense Daniel Bell, che ne scrisse nel 1973 in The Coming of Post-Industrial Society).