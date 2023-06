Taiwan dice che 37 jet militari cinesi hanno sorvolato il suo spazio aereo

Giovedì il ministero della Difesa di Taiwan ha detto che nelle prime ore del mattino 37 jet militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione per la difesa aerea (ADIZ) taiwanese, violando lo spazio aereo il cui accesso è regolamentato e monitorato per ragioni di sicurezza nazionale. Quella di giovedì è solo la più recente delle numerose esercitazioni militari che la Cina sta compiendo ormai da tempo attorno a Taiwan: il governo taiwanese ha risposto allertando le proprie forze e inviando aerei da combattimento.

Taiwan è di fatto uno stato indipendente ma la Cina lo rivendica come un proprio territorio. Negli ultimi tre anni le tensioni tra i due paesi sono aumentate sia a causa delle frequenti esercitazioni militari cinesi attorno all’isola, sia perché Taiwan è appoggiata dagli Stati Uniti, cosa che ha contribuito a far crescere le tensioni diplomatiche tra le due potenze.

Il ministero della Difesa taiwanese ha detto che i jet cinesi sono entrati nella parte sud-ovest della ADIZ e che in seguito alcuni si sono spostati verso sud-est, in direzione dell’oceano Pacifico. Comprendevano aerei da caccia J-11 e J-16 ma anche bombardieri H-6, che sono in grado di trasportare armi nucleari.

