Papa Francesco è in buone condizioni dopo l’operazione chirurgica di mercoledì per un’occlusione intestinale

La sala stampa della Santa Sede ha fatto sapere che l’operazione chirurgica a cui mercoledì è stato sottoposto papa Francesco è andata bene e che il papa è in buone condizioni di salute.

Papa Francesco era stato ricoverato mercoledì al Policlinico Gemelli di Roma per essere operato per un’occlusione intestinale causata da un laparocele, cioè un’ernia che si forma sopra a una cicatrice derivante da una precedente operazione addominale, e che gli aveva causato i sintomi di occlusione. Lo staff medico che lo ha in cura ha detto che ora il papa «è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo». Al momento non si sa quando verrà dimesso.