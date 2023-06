Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale dove verrà operato per un’occlusione intestinale

Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove oggi verrà operato per un’occlusione intestinale. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che l’operazione si è resa necessaria per via di un laparocele – un’ernia che si forma sopra a una cicatrice derivante da una precedente operazione addominale – che aveva causato al papa sintomi di occlusione intestinale.

Papa Francesco ha 86 anni e in passato aveva già avuto diversi problemi di salute: nell’estate del 2021 fu ricoverato per un’operazione al colon, e da cinquant’anni vive senza buona parte del polmone destro, perso come conseguenza di un’infezione contratta da giovane. Da tempo soffre anche di un dolore al ginocchio destro che lo porta a fare affidamento su una sedia a rotelle per gran parte dei movimenti.