L’ex governatore Repubblicano del New Jersey, Chris Christie, si è candidato alle presidenziali statunitensi del 2024

Martedì sera Chris Christie, ex governatore Repubblicano del New Jersey, ha annunciato la propria candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti. Christie si era già candidato alle primarie del partito del 2016 ed era stato sconfitto da Donald Trump. Christie ha annunciato la propria candidatura durante un evento nel New Hampshire, in cui ha espresso opinioni molto critiche nei confronti di Trump, definendo il suo operato un «fallimento» e accusando lui e la sua famiglia di aver usato la presidenza per ottenere profitti economici (ha citato alcuni grossi e contestati investimenti economici dell’Arabia Saudita in un fondo del genero di Trump, Jared Kushner).

Al momento i Repubblicani che hanno annunciato la propria candidatura alla presidenza sono lo stesso Trump, il governatore della Florida Ron DeSantis, il suo ex vicepresidente Mike Pence e ora anche Christie: quest’ultimo è quello con posizioni più critiche nei confronti di Trump, ma è anche il più impopolare, secondo i principali sondaggi realizzati finora, che danno Trump in testa seguito da DeSantis.