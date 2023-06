L’ex vicepresidente statunitense Mike Pence si è candidato alle presidenziali del 2024 negli Stati Uniti

Mike Pence si è ufficialmente candidato alle elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti, diventando quindi un diretto sfidante dell’ex presidente Donald Trump, del quale era stato vicepresidente tra il 2017 e il 2021. Pence annuncerà la propria candidatura che lo porterà a concorrere alle primarie repubblicane mercoledì 7 giugno nel corso di un evento organizzato a Des Moines, in Iowa, ma ha comunque già presentato la documentazione necessaria per candidarsi.

Per quattro anni Pence aveva condiviso buona parte delle decisioni di Trump, ma i rapporti tra i due si erano interrotti in seguito all’assalto al Congresso avvenuto il 6 gennaio 2021, quando Trump non aveva di fatto riconosciuto la propria sconfitta alle presidenziali del 2020 vinte dall’attuale presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Al momento Trump è favorito nei sondaggi delle primarie repubblicane, davanti anche al governatore della Florida Ron DeSantis, molto in vista negli ultimi mesi. Pence potrebbe costituire un’alternativa più affidabile e meno controversa per numerosi elettori repubblicani.