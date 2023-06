Morning, anche nel weekend

Caricamento player

Da sabato 10 giugno Morning, la rassegna stampa mattutina per abbonate e abbonati del Post condotta da Francesco Costa, avrà un’edizione del weekend. Uscirà ogni sabato alle 8 sull’app del Post e sarà curata da Luca Misculin. Si chiamerà Morning Weekend, sarà un nuovo podcast per abbonate e abbonati, e anche se avrà molte cose in comune con Morning sarà anche un po’ diverso: i giornali che verranno letti e commentati non saranno quelli italiani, ma quelli europei.

Chi ascolta Morning quotidianamente se ne sarà accorto: una quota sempre più consistente delle cose di cui discutiamo e leggiamo sui giornali ha una dimensione non solo italiana, ma anche europea. È impossibile parlare di costo dell’energia, di stipendi, di cambiamenti climatici e di migranti senza sapere cosa sta succedendo negli altri paesi europei. Dove spesso si discute delle stesse cose, con prospettive e soluzioni differenti. E con cui condividiamo una istituzione che ha delle competenze specifiche in questi settori, cioè l’Unione Europea: esattamente fra un anno, peraltro, in questi giorni si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo e di riflesso le altre principali istituzioni.

Pubblicità

Morning Weekend racconterà e spiegherà le notizie e le storie più significative della settimana, con lo stesso approccio dell’edizione giornaliera: scremare, spiegare, dare strumenti per capire meglio cosa sta accadendo intorno a noi. Ci sentiamo lì, con le abbonate e gli abbonati del Post.

Per ascoltare Morning ogni giorno, e Morning Weekend il sabato, puoi abbonarti al Post.