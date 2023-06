Emanuele Filiberto di Savoia vuole abdicare in favore della figlia Vittoria

Lunedì nel corso di un’intervista all’edizione torinese del Corriere della Sera il principe Emanuele Filiberto, nipote dell’ultimo re d’Italia Umberto II, ha detto che rinuncerà al suo diritto di successione al trono d’Italia nella linea dinastica della casata Savoia. Emanuele Filiberto ha detto che lascerà il posto alla sua figlia primogenita, Vittoria. Già nel 2020 Vittorio Emanuele aveva modificato le regole per la successione dinastica e abbandonato il rispetto della legge salica, secondo cui l’erede al trono deve essere di sesso maschile.

Con quella decisione Emanuele Filiberto aveva garantito che le due figlie (oltre Vittoria c’è anche Luisa) potessero aspirare al trono: la decisione era stata molto commentata non solo perché i Savoia per secoli hanno rispettato la legge salica, ma soprattutto perché di fatto non hanno né un trono a cui aspirare né un regno da passare in eredità. L’Italia è una repubblica dal 2 giugno 1946, giorno del referendum istituzionale che portò i Savoia all’esilio per 57 anni.

Nell’intervista al Corriere, dopo aver parlato dell’importanza delle donne nella storia di Casa Savoia, Emanuele Filiberto ha detto che farà passare avanti una donna «ancora una volta», ma non è chiaro a quali precedenti nella storia della casata faccia riferimento.

Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me. È stato mio padre a prendere questa decisione che io trovo molto giusta e moderna. Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re. Lo stanno capendo tutti, anche se un po’ tardi, che l’intelligenza e la sensibilità delle donne al comando può essere meravigliosa. La Legge Salica è anacronistica, è depassè. Gli uomini non hanno nulla di più, semmai di meno.

Dal 1983, data della morte di Umberto II, a capo di Casa Savoia c’è il figlio Vittorio Emanuele, padre di Emanuele Filiberto. Sarebbe Vittorio Emanuele il primo in linea di successione ad avere diritto al trono d’Italia, nella remota e improbabile ipotesi in cui venisse restaurata la monarchia in Italia (anche se ci sono tesi secondo cui la successione spetterebbe al ramo cadetto, Savoia-Aosta).

La primogenita di Emanuele Filiberto è Vittoria di Savoia, nata a Ginevra, in Svizzera, il 28 dicembre 2003. Sua madre è l’attrice francese Clotilde Courau e il suo nome completo è Vittoria Cristina Adelaide Chiara Maria. Nell’intervista, Emanuele Filiberto dice che la figlia «studia in Inghilterra Storia dell’Arte e Scienze Politiche». Su Instagram ha 78mila follower e pubblica soprattutto foto in cui posa come modella.