Due persone sono morte per le alluvioni a Cesena e Forlì

Le grosse piogge che sono in corso da martedì in Emilia-Romagna e Marche hanno causato almeno due morti: nella notte sono stati trovati i corpi di un uomo a Forlì e di un altro uomo a Cesena, in Romagna, entrambi morti annegati dopo che l’acqua aveva raggiunto le loro case. Risultano al momento due dispersi, tra cui la moglie dell’uomo morto a Cesena.

Il maltempo sta causando problemi in molte città, sia in Emilia-Romagna che nelle Marche: diversi fiumi sono esondati a causa delle piogge e ci sono stati allagamenti in molte zone. Le situazioni più gravi sono a Forlì, Cesena e Faenza, dove i fiumi hanno allagato le strade ed è stato necessario evacuare i piani più bassi delle abitazioni nelle zone più vicine agli argini. Ci sono stati allagamenti anche nel nord delle Marche, al confine con la Romagna: a Pesaro è esondato il torrente Genica e c’è grossa preoccupazione per una possibile esondazione del fiume Misa a Senigallia, in piena da martedì.

Anche per mercoledì per molti territori delle due regioni la Protezione civile ha diramato un’allerta rossa, il massimo livello di criticità per situazioni meteorologiche estreme che possono provocare gravi danni a persone o cose: l’allerta riguarda il rischio idrogeologico, ovvero la possibilità che le piogge causino frane, crolli o colate di fango, che il rischio idraulico, che comprende eventuali allagamenti.

Continua inoltre a essere sospesa la circolazione dei treni sulla costa adriatica tra Bologna e Rimini, tra Bologna e Ravenna, tra Ravenna e Rimini, e tra Firenze e Bologna, ed è fortemente rallentata tra Rimini e Senigallia. Molti treni, sia a lunga percorrenza che regionali, sono stati cancellati o riprogrammati su percorsi alternativi.