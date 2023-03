C’è un grosso incendio in un’azienda chimica in provincia di Novara

Mercoledì mattina si è sviluppato un grosso incendio in un’azienda chimica della provincia di Novara. L’azienda è la Kemi Srl, che ha sede nel comune di San Pietro Mosezzo e produce vernici, coloranti industriali e solventi.

L’incendio ha provocato una grande colonna di fumo, visibile da decine di chilometri e in movimento verso il centro di Novara per via del vento. Il sindaco della città, Alessandro Canelli, ha invitato tutti i cittadini a rimanere in casa e a tenere chiuse le finestre. Al momento non si sa cosa abbia causato l’incendio: le autorità hanno fatto sapere che tutti e 30 gli operai della Kemi Srl sono stati messi in salvo.