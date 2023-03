Il parlamento ungherese ha approvato l’adesione della Finlandia alla NATO

Lunedì il parlamento ungherese ha ratificato l’ingresso della Finlandia nella NATO, l’alleanza militare che comprende gli Stati Uniti e buona parte dei paesi europei, e in cui la Finlandia aveva scelto per oltre settant’anni di non entrare.

Il governo finlandese aveva cambiato idea lo scorso anno dopo che la Russia aveva invaso l’Ucraina, e a luglio la Finlandia era stata formalmente invitata a entrare nell’alleanza, insieme alla Svezia. Ma prima che un paese diventi ufficialmente un membro della NATO l’adesione deve essere ratificata dai parlamenti degli altri paesi dell’alleanza: fino a lunedì gli unici a non aver ancora ratificato l’adesione della Finlandia erano Ungheria e Turchia.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán aveva ripetutamente rinviato il voto parlamentare, accusando Finlandia e Svezia di diffondere “totali menzogne” sullo stato della democrazia in Ungheria. Alla fine lunedì il parlamento ungherese ha votato a favore dell’adesione della Finlandia con 182 voti favorevoli, 6 contrari e nessun astenuto.

Nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche la ratifica da parte del parlamento turco, mentre per la Svezia le cose sono un po’ più complicate: la Svezia infatti da anni offre sostegno ai curdi del PKK, organizzazione che la Turchia, gli Stati Uniti e l’Unione Europea (dunque anche la Svezia) considerano terroristica, e contro cui il governo turco è in guerra da anni. Ma le accuse di terrorismo nei confronti del PKK sono molto contestate e dibattute, anche perché la popolazione curda in Turchia è spesso stata oggetto di persecuzione. Per questo la Svezia in alcuni casi ha trattato dei membri del PKK come rifugiati politici, fornendo loro protezione e rifiutandosi di estradarli in Turchia.