Un lavoro al Post, per spiegare la politica

Al Post abbiamo sempre cercato di occuparci della politica italiana con l’approccio fattuale ed esplicativo che dedichiamo agli altri temi e ambiti delle news. Cercando quindi di selezionare, nel grande volume di informazioni volatili e insignificanti che circola rispetto alla politica stessa, le questioni che ci sembrano più rilevanti, durature e utili a conoscere le cose che succedono e che succederanno: evitando di amplificare ogni giorno dichiarazioni passeggere e polemiche sterili, di abusare del retroscenismo inverificabile e fine a se stesso, e in generale immaginando un ruolo dell’informazione indipendente dai meccanismi limitati e limitanti di molta parte del giornalismo sulla politica.

Vogliamo però raccontare la politica meglio e più intensamente rispetto ad ora, dando maggiore continuità a questa scelta. Per farlo coinvolgeremo una persona che ci si dedichi a tempo pieno: condividendo l’approccio divulgativo ed esplicativo del Post, i suoi criteri linguistici di chiarezza ed essenzialità, la sua attenzione all’accuratezza. E che sia disposta a concentrare la sua attenzione e il suo lavoro sulle storie e sulle notizie che riguardano le vere conseguenze della politica sulla vita delle persone e del paese. Che ne conosca e padroneggi dinamiche e vita interna, ma sia capace di descriverle all’esterno e di cogliere l’opportunità di un racconto poco frequentato, che non dia niente per scontato e sappia mettere gli eventi nella misura e nel contesto giusti.

I requisiti necessari sono che questa persona viva a Roma, per stare dove le principali cose della politica succedono, e che abbia già esperienza come cronista politica o politico o più generalmente intorno al lavoro della politica nazionale. E soprattutto che abbia l’ambizione di raccontare la politica in un modo diverso.

Chi voglia candidarsi può farlo da questa pagina.