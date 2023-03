Oggi in Germania ci sarà un esteso sciopero dei trasporti per chiedere salari più alti

In Germania è stato indetto un grosso sciopero dei trasporti che coinvolgerà lavoratori di porti, aeroporti, ferrovie e mezzi pubblici e durerà per tutta la giornata di lunedì. Lo sciopero è stato indetto dalle due principali organizzazioni sindacali tedesche, Verdi e EVG, a cui aderiscono milioni di lavoratori, per chiedere un aumento dei salari e un loro adeguamento al costo della vita. Nei mesi scorsi, per le stesse ragioni, erano stati organizzati altri scioperi, ma quello di lunedì è considerato il più esteso da decenni in Germania. Ci sono già state numerose cancellazioni di treni e aerei.