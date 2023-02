Quasi tutti i voli di alcuni dei principali aeroporti tedeschi sono stati cancellati a causa di uno sciopero

Venerdì gran parte dei voli in programma in alcuni dei principali aeroporti tedeschi sono stati cancellati per via di un grande sciopero dei lavoratori aeroportuali. Lo sciopero, della durata di 24 ore, è stato indetto dal sindacato Ver.Di., che sta portando avanti da settimane proteste in vari settori lavorativi della Germania per chiedere aumenti salariali per i lavoratori. Lo sciopero ha coinvolto il personale di terra degli aeroporti di Francoforte, Monaco, Stoccarda, Amburgo, Dortmund, Hannover e Brema. Non ha riguardato invece l’aeroporto di Berlino-Brandeburgo. Si stima che siano stati cancellati 2.340 voli, con circa 295mila passeggeri interessati.