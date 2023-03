Weekly Beasts

Coccodrilli e alligatori sono tra gli animali difficili da distinguere. Un modo per farlo è guardare la forma del muso: quello degli alligatori è a forma di U, largo e corto, mentre quello dei coccodrilli è più lungo, a forma di V. Inoltre se un alligatore ha la bocca chiusa gli si vedono quasi solo i denti dell’arcata superiore, mentre nel caso del coccodrillo si vedono anche quelli inferiori, alternati agli altri. L’abbiamo presa larga per dire che tra le foto di animali migliori della settimana ce n’è una in cui ci sembra di vedere un alligatore, ma non ci giureremmo.