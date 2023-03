In Francia sono in corso scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti che sta protestando contro la costruzione di un bacino idrico

A Sainte-Soline, a sud-est di Nantes, nella Francia occidentale, sono in corso scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti che sta protestando contro la costruzione di un bacino idrico pensato per favorire l’irrigazione dei campi. Da metà mattina alcune migliaia di persone si sono radunate per protestare vicino al sito dove verrà costruito il bacino, nonostante fosse stato imposto un divieto di manifestazione: al momento sono stati segnalati almeno due veicoli della polizia incendiati da alcuni attivisti e diversi feriti, anche se non è chiaro quanti.

Sainte-Soline: des véhicules des forces de l'ordre incendiés par des militants pic.twitter.com/C634pj9Jwc — BFMTV (@BFMTV) March 25, 2023

Le Monde scrive che la polizia ha utilizzato cannoni ad acqua e lanciato gas lacrimogeni e granate stordenti per cercare di far disperdere i manifestanti, che a loro volta avevano lanciato fuochi d’artificio e altri oggetti mentre cercavano di avvicinarsi all’area recintata che delimita il cantiere. Secondo l’inviato di Le Monde Rémi Barroux, durante gli scontri di oggi sono state ferite «numerose» persone, tra cui un fotografo.

Le proteste di sabato si inseriscono nella più ampia serie di scioperi, contestazioni e scontri avvenuti in varie città della Francia a causa della contestata riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron.

Emmanuelle Dubee, prefetta della regione in cui si trova Sainte-Soline, ha detto che alla manifestazione stanno partecipando circa 6mila persone, tra cui circa mille da lei definite «violente»; per il resto della giornata le autorità locali si attendono fino a 10mila partecipanti. Il ministro dell’Interno Gérald Darmanin ha condannato su Twitter quella che ha descritto come «l’estrema violenza dell’ultrasinistra e della sinistra estrema contro i nostri agenti»: in previsione della manifestazione, Darmanin ha detto che il ministero aveva mobilitato 3mila agenti.