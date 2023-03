Il soccorso

Nella notte tra giovedì e venerdì la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, ha soccorso circa 180 chilometri a nord delle coste della Libia un piccolo peschereccio carico di migranti. Trasportava 190 persone, il motore era in cattive condizioni, e non sarebbe mai riuscito a raggiungere in sicurezza le coste italiane. L’operazione di soccorso, iniziata intorno alle 23 di giovedì, si è conclusa tre ore dopo: tutte le persone a bordo del peschereccio sono state portate in salvo sulla Geo Barents.

Sulla Geo Barents, e su uno dei due gommoni con i quali sono state trasbordate le persone che viaggiavano sul peschereccio, c’era anche il giornalista del Post Luca Misculin, che da una settimana sta raccontando le attività della Geo Barents con il podcast La nave. La puntata di venerdì racconta l’operazione di soccorso di giovedì notte: potete ascoltarla su questa pagina, sull’app del Post o sulle principali piattaforme di podcast.

Questo è un video girato durante le operazioni di questa notte da uno dei soccorritori della Geo Barents e diffuso da Medici Senza Frontiere.