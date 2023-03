A Parigi ci sono stati scontri violenti tra manifestanti e polizia durante una nuova grande protesta contro la riforma delle pensioni

Giovedì in centinaia di città francesi ci sono state nuove grandi proteste contro la contestata riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron e approvata senza voto parlamentare, anche se manca ancora un ultimo passaggio perché diventi definitiva. La manifestazione più partecipata si è tenuta a Parigi (secondo i sindacati si sarebbero riunite a protestare fino a 800mila persone). Nel pomeriggio in città ci sono stati alcuni scontri violenti tra partecipanti e polizia, con gli agenti che hanno usato gas lacrimogeni per respingere la folla e preso a manganellate alcuni manifestanti. Ci sono stati anche atti di vandalismo da parte di alcune centinaia di persone che hanno sfondato le vetrine di negozi e fast food.

