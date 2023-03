Il presidente della Svizzera ha detto che UBS comprerà Credit Suisse

Domenica sera il presidente della confederazione svizzera, Alain Berset, ha annunciato in una conferenza stampa che UBS, la più grande banca svizzera, comprerà la sua principale rivale Credit Suisse, per rimediare al grande momento di crisi di quest’ultima ed evitare che abbia gravi conseguenze nel mercato globale delle banche. Berset non ha specificato il valore dell’accordo, ma lo ha definito «di grande importanza per la stabilità della finanza internazionale», spiegando che «un crollo incontrollato di Credit Suisse porterebbe a conseguenze incalcolabili per il paese e per il sistema finanziario internazionale». Secondo il Financial Times l’acquisto varrebbe 3,25 miliardi di dollari (circa 3 miliardi di euro).

Negli ultimi giorni i titoli di Credit Suisse avevano subito grossi movimenti di borsa dovuti a una notevole preoccupazione sulla sua solidità finanziaria: la banca centrale svizzera aveva dovuto accordarle un prestito di circa 54 miliardi di franchi svizzeri (che in euro hanno più o meno lo stesso valore) per ristabilirne la liquidità e rassicurare gli investitori che mercoledì avevano venduto in massa il titolo, facendone scendere il valore di oltre il 30 per cento in un solo giorno e trascinando al ribasso tutti i mercati finanziari europei.

Ad alimentare le preoccupazioni c’era stato il fatto che pochi giorni prima c’era stata una parallela crisi di alcune banche regionali americane, come Silicon Valley Bank e Signature Bank. Le due crisi non hanno niente a che fare, ma il fatto che si siano sviluppate in tempi molto ravvicinati ha provocato timori sulla possibilità di quello che viene definito un “contagio”, cioè che le difficoltà di una banca possano estendersi ad altre. In realtà il caso di Credit Suisse è considerato isolato dagli esperti e il tracollo in borsa era avvenuto in seguito ad alcuni eventi specifici.

Credit Suisse è la seconda banca svizzera (dopo UBS) ma è anche una delle più importanti a livello europeo e mondiale, e le autorità di vigilanza internazionali ritengono che un suo eventuale fallimento possa avere conseguenze su tutto il sistema finanziario. L’acquisto della banca da parte di UBS dovrebbe evitare una situazione di questo genere e creare uno dei più grandi istituti finanziari del mondo. La banca centrale svizzera ha detto che «è stata trovata una soluzione per assicurare la stabilità finanziaria e proteggere l’economia svizzera».