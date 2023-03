La manifestazione per il riconoscimento delle famiglie non tradizionali, a Milano

Nel pomeriggio di sabato a Milano si è tenuta una manifestazione contro una richiesta del ministero dell’Interno a tutti i sindaci italiani di smettere di trascrivere i certificati di nascita dei bambini con due padri o con due madri.

La decisione si applica a un numero relativamente limitato di casi, ma è stata vista come un’indicazione chiara della posizione che il governo intende avere nei confronti delle famiglie non tradizionali (chiamate talvolta “famiglie arcobaleno”), che già oggi hanno a che fare quotidianamente con problemi anche molto concreti, come non poter firmare un permesso ai figli per una gita scolastica o aver bisogno di una delega per andarli a prendere a scuola.

Secondo gli organizzatori – tra cui le associazioni LGBT+ Arcigay, Famiglie Arcobaleno e I Sentinelli – alla protesta hanno partecipato circa 10mila persone. Tra i manifestanti ci sono stati anche il sindaco di Milano Beppe Sala, la neoeletta segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e l’ex compagna di Silvio Berlusconi Francesca Pascale, oggi sposata con la cantante Paola Turci.