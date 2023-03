L’Italia di rugby ha concluso il Sei Nazioni perdendo contro la Scozia

La Nazionale maschile di rugby è stata battuta 26-14 dalla Scozia a Edimburgo nell’ultima giornata del Sei Nazioni. L’Italia aveva bisogno di una vittoria per evitare di terminare questa edizione del torneo con sole sconfitte e sperare di superare il Galles in penultima posizione. Dopo aver concluso il primo tempo in svantaggio 12-6, nei minuti finali della partita, sul risultato di 19-14, è andata molto vicino alla meta del pareggio e con una trasformazione avrebbe anche potuto vincere: ma è stata fermata negli ultimi metri dalla Scozia, che poi ha segnato la sua quarta meta nei secondi finali.

Con la quinta sconfitta in cinque partite, l’Italia ha quindi concluso questo Sei Nazioni in ultima posizione ottenendo il diciottesimo cucchiaio di legno. Per la Scozia è stata invece una delle migliori edizioni della sua storia recente grazie alle vittorie ottenute in precedenza contro Inghilterra e Galles. La vincitrice del Sei Nazioni, così come la classifica finale, verrà decisa oggi nelle ultime due partite: Francia-Galles alle 15.45 e Irlanda-Inghilterra alle 18.