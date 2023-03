L’Irlanda ha vinto il Sei Nazioni di rugby con il Grande Slam

La Nazionale irlandese di rugby ha battuto 29-16 l’Inghilterra e in questo modo è tornata a vincere il Sei Nazioni dopo cinque anni, peraltro con il Grande Slam, cioè vincendo tutte le partite. Nell’ultima giornata del torneo l’Irlanda aveva bisogno di vincere per riportarsi in testa alla classifica davanti alla Francia, che nel pomeriggio aveva battuto il Galles. Lo ha fatto ricevendo anche il punto del bonus offensivo per aver segnato almeno quattro mete, e i 3 punti addizionali per aver completato il Grande Slam, concludendo il torneo con 24 punti totali.

Oltre alla vittoria del Sei Nazioni con il Grande Slam, l’Irlanda ha ottenuto anche la tripla corona, il riconoscimento dato a chi fra le nazionali delle isole britanniche riesce a battere tutte le altre nel corso di una singola edizione. Il tutto rimanendo al primo posto nel ranking mondiale in vista della Coppa del Mondo di settembre. Al secondo posto nella classifica finale del Sei Nazioni si è piazzata la Francia, con 20 punti, seguita da Scozia (15), Inghilterra (10), Galles (6) e Italia (1).