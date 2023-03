Le persone migranti, dopo i numerosi salvataggi in mare di sabato, sono l’argomento principale trattato sulle prime pagine dei giornali di oggi, in particolare con le stime dei nuovi arrivi previsti per le prossime settimane, le statistiche sugli sbarchi avvenuti finora e la manifestazione a Cutro. Ampio spazio viene anche dedicato ai dieci anni da papa di Francesco e alle sue ultime dichiarazioni sul celibato per i sacerdoti. Tra le notizie sportive si fa notare Mikaela Shiffrin, che sempre sabato ha stabilito il nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo di sci, superando quello di Ingemar Stenmark.