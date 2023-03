Circa 500 migranti sono sbarcati a Crotone

Nella notte tra venerdì e sabato sono sbarcate a Crotone circa 500 persone migranti, soccorse dalla Guardia Costiera al largo della costa calabrese. Sono arrivate nel porto di Crotone a bordo del peschereccio su cui viaggiavano, trainato da un rimorchiatore perché le condizioni del mare non avevano permesso il loro trasferimento sulle imbarcazioni dei soccorritori.

È il risultato di una delle operazioni di soccorso che hanno coinvolto nelle ultime 24 ore diverse imbarcazioni della Guardia Costiera e una nave della Marina militare, per salvare circa 1300 persone nel tratto di mare a sud della Sicilia e nel Mar Ionio. Tre motovedette della Guardia Costiera sono intervenute per prestare soccorso al peschereccio che trasportava 500 persone e si trovava circa a 100 chilometri a sud di Crotone: la prima richiesta di aiuto è stata ricevuta da Alarm Phone, call center che segnala emergenze in mare gestito dalla ong Watch The Med, ma l’imbarcazione era stata individuata anche da un aereo di Frontex. Il peschereccio è stato trainato in porto nella notte.

Altre unità della Guardia Costiera, una nave (Dattilo) e due motovedette, stanno ancora prestando soccorso a due imbarcazioni che si trovano circa 160 chilometri a sud-est di Roccella Ionica e trasportano in tutto circa 800 persone. La Guardia Costiera ha inoltre disposto l’utilizzo di un aereo Atr 42 e due navi (Corsi e Visalli), ma ha richiesto anche il sostegno della Marina Militare, che ha autorizzato l’intervento della propria nave Sirio, che era più vicina di quelle della Guardia Costiera. In questo momento nell’area in cui sono avvenute le operazioni non ci sono navi gestite da ong.

Sempre nella giornata di ieri, infine, la nave Diciotti della Guardia Costiera si stava dirigendo verso Lampedusa per trasferire alcune centinaia di migranti ospiti della struttura di prima accoglienza dell’isola: sulla rotta ha soccorso 480 persone. È poi arrivata a Lampedusa e ha preso a bordo circa 180 persone che si trovavano nell’hotspot: saranno trasportate oggi a Reggio Calabria.