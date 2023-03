Giulio Gallera farà parte del consiglio regionale della Lombardia, dopo la rinuncia di un altro consigliere

L’ex assessore alla Sanità e al Welfare della Lombardia Giulio Gallera sarà ripescato nel Consiglio regionale, dopo che alle ultime elezioni era risultato il primo degli esclusi di Forza Italia nella provincia di Milano: Gianluca Comazzi, eletto come unico consigliere di Forza Italia a Milano, è stato infatti nominato dal presidente della regione Attilio Fontana come nuovo assessore al Territorio, e ha quindi liberato un posto in Consiglio. Alle regionali Comazzi aveva ottenuto oltre 7.900 preferenze, Gallera oltre 5.600, ma i voti ottenuti da Forza Italia nella provincia di Milano avevano permesso l’elezione di un solo consigliere.

All’inizio del 2021 Gallera fu sostituito da Letizia Moratti come assessore al Welfare, dopo che nei mesi precedenti era stato fortemente contestato per la sua gestione della crisi dovuta alla pandemia. Durante quel periodo divenne piuttosto noto per alcune sue scelte discutibili e per la minimizzazione di diversi problemi, trovandosi a gestire una situazione di eccezionale gravità in una maniera da molti ritenuta insufficiente.