Gli ex ministri della Sanità Speranza, Lorenzin e Grillo sono indagati per omissione di atti di ufficio in relazione al mancato aggiornamento del piano pandemico

Gli ex ministri della Salute Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin sono indagati per omissione in atti d’ufficio in relazione al mancato aggiornamento del piano pandemico. Oltre a loro sono indagati anche gli ex direttori generali della Direzione Prevenzione Sanitaria e segretario generale del minsitero della Salute Giuseppe Ruocco e Ranieri Guerra; e i funzionari Maria Grazia Pompa e Francesco Paolo Maraglino.

Inizialmente erano indagati all’interno della grande indagine che la procura di Bergamo ha condotto negli ultimi tre anni, sulla gestione dell’epidemia di Covid nella primavera del 2020 nella provincia di Bergamo, quella in cui il Covid ha causato più morti durante la prima ondata. Gli atti che si riferiscono a loro sono stati trasmessi alla procura di Roma per ragioni di competenza territoriale.

