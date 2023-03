6 nuovi audiolibri da ascoltare a marzo

Come ogni mese, sulle principali piattaforme a pagamento di podcast e audiolibri sono disponibili e in arrivo nuove uscite: questa è la guida in cui ve ne suggeriamo alcune interessanti tra cui scegliere. Come sempre, chi vuole provare per la prima volta uno di questi abbonamenti può farlo approfittando dei 30 giorni di prova gratuita disponibili sia su Audible che su Storytel, passando da questo link: poi entrambe le piattaforme costano 10 euro al mese.

Ci sono alcune novità da ascoltare anche nell’offerta di cose da ascoltare del Post. Da febbraio c’è un nuovo podcast quotidiano curato da Chiara Alessi, esperta di design e cultura materiale che per il Post aveva già fatto le quattro puntate di Certe Cose. Il suo nuovo podcast si chiama Cosa c’entra?, esce ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 12, e racconta un legame tra cose apparentemente lontane. Per esempio: cosa c’entra la legge Merlin con un francobollo? Cosa c’entra il 16 marzo 1978 con una stilista? E cosa c’entra una vite autofilettante con i Doors?

Pubblicità

Come ogni mese, poi, sono uscite anche due nuove puntate di Indagini, questa volta dedicate al delitto di Novi Ligure, dai primi sospetti su “una banda di slavi” fino al delicato processo a due minorenni. Questi e la gran parte dei podcast settimanali e monografici del Post sono disponibili sull’app (qui) o si possono ascoltare sulle principali piattaforme di podcast, come Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e Google Podcasts.

Storytel

Dal 16 marzo su Storytel si potrà ascoltare Lezioni, il nuovo romanzo del noto scrittore inglese Ian McEwan uscito in Italia a febbraio. La storia racconta il rapporto del protagonista, Roland, con tre donne che hanno avuto un ruolo centrale nella sua vita – la madre, l’insegnante di piano che lo puniva con pizzicotti dolorosi e premiava con baci sulla bocca, e la moglie che ha abbandonato lui e il loro figlio di pochi mesi – e l’influenza che tali rapporti hanno avuto nella definizione della sua identità, sullo sfondo di eventi storici come la crisi dei missili di Cuba, la caduta del Muro di Berlino, l’invasione dell’Iraq, fino alla pandemia del 2020.

Il 17 marzo uscirà poi il quarto capitolo della serie di Blackwater, La guerra, dello scrittore statunitense Michael McDowell, una saga familiare soprannaturale e horror ambientata nella prima metà del Novecento nel sud degli Stati Uniti. I primi tre volumi sono già disponibili in audiolibro su Storytel, e gli altri arriveranno nei prossimi mesi (sono in tutto sei libri). La saga di Blackwater è uscita nel 1983 ma se ne sta parlando molto perché è stata pubblicata in Italia per la prima volta quest’anno e l’editore Neri Pozza ha deciso di farlo con versioni tascabili molto particolari e curate. Per i non fanatici di carta, copertine e collezioni libresche comunque gli audiolibri andranno benissimo.

Il 30 marzo arriverà anche l’audiolibro di Vorrh di Brian Catling, autore britannico morto lo scorso settembre, che era anche scultore, poeta, regista e artista: è il primo volume di una trilogia fantasy ambientata in una foresta africana, il Vorrh, con personaggi fantastici e storici e temi dal colonialismo alla mitologia.

Audible

Tra i libri da segnalare in uscita su Audible, di cui comunque si possono controllare le novità aggiornate giorno per giorno qui, ne segnaliamo tre di autrici italiane. Oggi escono sia La portalettere di Francesca Giannone che Amatissime di Giulia Caminito.

Il primo è il romanzo d’esordio di Giannone: è ambientato negli anni Trenta in un piccolo paese pugliese, dove Anna si è trasferita dal nord con il marito, originario del posto, ma fatica a integrarsi. Additata come “la forestiera” e giudicata per i suoi modi visti come anticonformisti, diventa la prima postina donna del paese, scontrandosi con pregiudizi di genere. È anche il racconto delle vicende della famiglia e delle storie di molti altri personaggi.

Il secondo è l’ultimo romanzo dell’autrice che aveva vinto il Premio Campiello nel 2021 con L’acqua del lago non è mai dolce. Intreccia elementi autobiografici di Caminito con aneddoti della vita di cinque scrittrici italiane: Elsa Morante, Paola Masino, Natalia Ginzburg, Laudomia Bonanni, Livia De Stefani.

Il 20 marzo uscirà infine Tornare dal bosco di Maddalena Vaglio Tanet, uscito in libreria a fine febbraio. A partire da fatti reali e racconti di famiglia, l’autrice racconta la storia di una maestra di un piccolo paese di montagna che una mattina, invece di andare a scuola, entra in un bosco, sconvolta dopo la notizia del suicidio di una sua alunna. La ritroverà per caso, muta e malandata, un bambino trasferitosi da poco nella zona, che se ne prenderà cura senza rivelare il suo nascondiglio fino a farla tornare a parlare.

***

Disclaimer: il Post ha un’affiliazione con Storytel e Audible e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link di questa pagina. Ma potete anche cercare i due servizi su Google.